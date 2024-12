SES : support des 3,18E sous pression information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 12:44









(CercleFinance.com) - SES demeure plombé, les tentatives de rebond sont systématiquement mises en échec depuis 1 mois (vers 3,44E) et avec la rechute du jour, le support des 3,18E est sous pression et pourrait être rapidement menacé.

En cas de rupture, de nouveau 'plus bas absolus' pourraient être testés, vers 2,90E.





Valeurs associées SES 3,19 EUR Euronext Paris -2,09%