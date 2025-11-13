 Aller au contenu principal
SES signe un nouveau contrat de lancement avec Relativity Space
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 14:14

SES a annoncé jeudi la signature d'un nouveau contrat de lancement avec Relativity Space, la start-up aérospatiale californienne dirigée par Eric Schmidt, l'ancien directeur de Google.

Cet accord pluriannuel doit porter sur la mise en orbite de plusieurs satellites de l'opérateur luxembourgeois à partir de 'Terran R', une fusée réutilisable de taille moyenne à lourde mise au point par Relativity.

'Grâce à ce nouvel accord, le 'Terran R' de Relativity offrira à SES un accès à l'espace performant, fiable et abordable', indique le groupe dans un communiqué.

Le premier lancement de 'Terran R' est prévu pour la fin 2026 depuis la base de Cap Canaveral (Floride).

