SES signe un nouveau contrat de lancement avec Relativity Space
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 14:14
Cet accord pluriannuel doit porter sur la mise en orbite de plusieurs satellites de l'opérateur luxembourgeois à partir de 'Terran R', une fusée réutilisable de taille moyenne à lourde mise au point par Relativity.
'Grâce à ce nouvel accord, le 'Terran R' de Relativity offrira à SES un accès à l'espace performant, fiable et abordable', indique le groupe dans un communiqué.
Le premier lancement de 'Terran R' est prévu pour la fin 2026 depuis la base de Cap Canaveral (Floride).
Valeurs associées
|4,9580 EUR
|Euronext Paris
|+0,24%
A lire aussi
-
Eviden, marque du groupe Atos dédiée au calcul avancé, annonce le lancement du BullSequana XH3500, un supercalculateur combinant calcul haute performance (HPC) et intelligence artificielle (IA), conçu pour dépasser les capacités exascale. Pour rappel, le terme ... Lire la suite
-
Mozambique: La "forteresse" gazière de TotalEnergies alimente la colère locale et les craintes d'insurrection
par Custodio Cossa et Nellie Peyton Fernando Cuna espérait que la reprise du projet de gaz naturel liquéfié (GNL) de TotalEnergies au Mozambique attirerait davantage de clients dans son hôtel. Pourtant, après quatre années d'attente, les employés du groupe pétrolier ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme sur les indices, DoorDash et BioNTech) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard ... Lire la suite
-
Le groupe américain de technologies de défense Anduril va concevoir et produire des drones à intelligence artificielle aux Emirats arabes unis dans le cadre d'une coentreprise avec le conglomérat public émirati EDGE Group, ont annoncé jeudi les deux partenaires. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer