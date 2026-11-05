SES réussit une démonstration dans le cadre de meoSphere Pathfinder 1

SES indique avoir réalisé, en collaboration avec des partenaires technologiques du secteur spatial, une démonstration de liaison de communication optique bidirectionnelle entre le sol et l'espace, dans le cadre de sa mission meoSphere Pathfinder 1.

L'opérateur de satellites a transmis avec succès des messages vidéo de son directeur général, Adel Al-Saleh, via une liaison de communication optique bidirectionnelle entre la station sol optique de Cailabs, située à Rennes, et une charge utile de SES embarquée à bord d'un satellite de classe Mega de K2, dans le cadre de la mission GRAVITAS. La mission s'appuyait sur un terminal optique CONDOR de Mynaric embarqué à bord du satellite.

SES a assuré la conception, le développement et l'exploitation de la mission optique, ainsi que le développement du logiciel d'automatisation ayant permis cette démonstration. Thales Alenia Space a apporté son soutien aux activités d'assemblage, d'intégration, de test et d'exploitation du système.

Cette démonstration confirme la capacité de SES à concevoir, développer et exploiter des technologies avancées de communications optiques destinées à accompagner l'évolution de son réseau meoSphere. Grâce à l'utilisation des communications optiques, meoSphere devrait permettre un transport des données plus flexible, plus résilient et plus sécurisé, tout en répondant à une demande croissante de connectivité à haute capacité.

L'équipe Pathfinder 1 poursuivra ses essais afin d'allonger la durée des liaisons, d'augmenter les débits et d'améliorer les performances des communications optiques. Ces travaux permettront d'orienter les futures missions Pathfinder et de faire progresser le développement des technologies de réseaux optiques qui constitueront le socle de la constellation meoSphere de SES.