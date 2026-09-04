SES renforce les communications satellitaires de la marine péruvienne

Le groupe étend sa collaboration avec la Marina de Guerra del Perú en fournissant une connectivité sécurisée destinée notamment à ses bases côtières, aéronefs et navires.

SES a annoncé hier un nouvel accord avec la marine péruvienne portant sur une solution de connectivité satellitaire multi-orbite combinant des services en orbite géostationnaire (GEO) et en orbite terrestre basse (LEO).

La solution sera notamment disponible à bord du navire-école B.A.P. "UNION" lors de son voyage international de formation et permettra des communications en temps réel pendant ses déploiements.

Selon SES, le dispositif offre à la marine un contrôle accru de son infrastructure de communication, avec des capacités de chiffrement sécurisé et de gestion opérationnelle, afin de renforcer son autonomie technologique et ses capacités dans les missions de sécurité maritime.