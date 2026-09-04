Tennis: Monfils fait ses adieux aux Grands Chelems, battu par Tien à l'US Open

US Open

par Shrivathsa Sridhar

Learner Tien, 15e ‌mondial, a mis fin jeudi à la carrière en Grand Chelem de Gaël Monfils en s'imposant ​6-3, 6-4, 6-3 au deuxième tour de l'US Open, lors d'un duel entre le jeune Américain de 20 ans et le Français qui prendra sa retraite à la fin de la saison.

Vainqueur au ​premier tour d'Adolfo Daniel Vallejo le jour de ses 40 ans, Gaël Monfils n'a pas réussi à prolonger l'aventure à New ​York face à un adversaire de moitié moins ⁠âgé sur le court Arthur Ashe.

À l'issue de la rencontre, les organisateurs lui ont rendu ‌hommage à travers une vidéo retraçant quelques-uns des coups les plus marquants de ses vingt années passées à Flushing Meadows.

"Je veux vous remercier, c'était un long ​parcours. Je suis arrivé ici ‌en 2003 chez les juniors et me voilà en 2026, merci beaucoup", ⁠a déclaré le Français.

"J'ai senti de l'amour ici. Vous êtes mon deuxième public préféré, après celui de Paris. Ça a été un honneur de jouer toutes ces années devant vous. J'ai toujours donné ⁠tout ce que je ‌pouvais", a-t-il ajouté.

Dans des conditions chaudes et humides, le Français a semblé accuser ⁠le coup dès la fin du premier set. Tête de série numéro 14, Learner Tien ‌est toutefois resté imperturbable pour décrocher sa place au troisième tour, où il affrontera ⁠le Tchèque Jakub Mensik, tête de série numéro 17.

Gaël Monfils a bien ⁠tenté un dernier sursaut ‌dans le troisième set mais l'Américain est resté solide pour sceller sa victoire avant d'étreindre chaleureusement ​le Français.

"Le fait de l'avoir affronté à Montréal ‌m'a aidé à gérer mes nerfs", a déclaré le jeune de vingt ans, qui avait déjà battu le vétéran français ​au tournoi canadien le mois dernier.

"C'était un match incroyable. Je lui avais dit à Montréal que j'espérais le rejouer une dernière fois. Je suis très heureux que cela se soit ⁠produit ici".

Gaël Monfils, qui a grimpé jusqu'à la sixième place du classement ATP en novembre 2016, a réalisé sa meilleure performance à l'US Open un peu plus tôt cette année-là, atteignant le stade des demi-finales.

La seule autre fois où il est aussi loin dans un tournoi du grand chelem, c'était en 2008, à Roland-Garros.

(Rédigé par Shrivathsa Sridhar à New York, version française par Aleksandra Kret, ​édité par Benoit Van Overstraeten)