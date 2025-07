SES: projet d'un deuxième satellite pour LuxGovSat information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 10:02









(Zonebourse.com) - SES annonce un projet de développement d'un deuxième satellite au profit de LuxGovSat, co-entreprise à 50/50 avec le gouvernement du Luxembourg, afin de fournir aux gouvernements des services de communications par satellite sécurisés, fiables et accessibles.



Placé au-dessus de l'arc orbital européen, GovSat-2 rejoindra GovSat-1 pour augmenter les services de connectivité ultra-sécurisés fournis aux clients gouvernementaux. Il sera basé sur la plateforme Spacebus 4000B2 de Thales Alenia Space.



Ce tout nouveau satellite étendra la couverture et l'échelle de GovSat, et est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs du secteur de la défense au plus haut niveau de sûreté et de qualité de service.



L'investissement dans GovSat-2, conforme aux critères de la politique financière de SES, sera cofinancé par l'opérateur de satellites et le gouvernement du Grand-Duché, sous réserve du vote parlementaire du projet de loi correspondant.





Valeurs associées SES 6,2200 EUR Euronext Paris -0,56%