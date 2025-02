SES: partenariat avec l'américain Quvia dans l'IA information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 09:31









(CercleFinance.com) - SES a annoncé lundi avoir conclu un partenariat avec Quvia, une société américaine spécialisée dans la gestion de la qualité de l'expérience (QoE) à partir de l'IA.



Avec cette collaboration, l'opérateur satellitaire dit vouloir être en mesure de mieux orchestrer les capacités de sa flotte multi-orbite en gérant de manière intelligente l'allocation de ses ressources en en répondant mieux aux demandes de ses clients.



L'accord prévoit par ailleurs que SES déploie les outils analytiques de Quvia afin de mesurer et de surveiller la qualité de l'expérience des utilisateurs de ses services de connectivité.





Valeurs associées SES 3,64 EUR Euronext Paris +1,62%