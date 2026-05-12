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SES : nouveau record annuel au-delà des 8E
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 12:38

SES établit un nouveau record annuel au-delà des 8E (8,19E au moment de cette analyse) : le titre ressort par le haut du corridor 5,85/7E, ce qui libérait un potentiel de 1,15E.
Et ce potentiel vient de se matérialiser intégralement : le prochain objectif serait 8,9586E, c'est à dire l'ex-zénith du 26 mai 2022.

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