SES : nouveau record annuel au-delà des 8E
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 12:38
Et ce potentiel vient de se matérialiser intégralement : le prochain objectif serait 8,9586E, c'est à dire l'ex-zénith du 26 mai 2022.
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