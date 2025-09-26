 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 847,75
+0,67%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

SES: nomination de Joseph Cohen au sein du conseil d'administration
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 09:10

SES a annoncé la nomination de Joseph Cohen, cofondateur et associé de Trilantic Europe, au sein de son conseil d'administration, avec effet immédiat.

Avant d'occuper le poste de cofondateur et associé de Trilantic Europe, Joseph Cohen a passé plus de deux décennies chez Lehman Brothers, où il a notamment été codirecteur européen de Lehman Brothers Merchant Banking et membre du comité opérationnel européen de la division Gestion des investissements.

Kaj-Erik Relander a décidé de se retirer du conseil d'administration de SES.

Frank Esser, président du conseil d'administration de SES, a déclaré : ' Sa vaste expérience dans le domaine du capital-investissement, de la finance d'entreprise et des marchés de capitaux sera déterminante alors que nous continuons à renforcer notre gouvernance et à stimuler la croissance à long terme de SES. '

Valeurs associées

SES
6,2200 EUR Euronext Paris +2,47%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les deux principaux acteurs de HPI Audrey Fleurot, qui interprète Morgane Alvaro, et Mehdi Nebbou (Adam Karadec) à Lille le 28 mars 2025 ( AFP / Sameer Al-Doumy )
    Forte audience mais pas de record pour les adieux de la série phénomène HPI
    information fournie par AFP 26.09.2025 10:34 

    L'ultime épisode de HPI, jeudi soir sur TF1 , a attiré 5,6 millions de téléspectateurs, un très bon score d'audience mais qui reste toutefois loin des records atteints par la série phénomène à ses débuts, selon les chiffres de Médiamétrie publiés vendredi. Diffusé ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump signe un décret sur TikTok à la Maison Blanche, à Washington, aux Etats-Unis, le 25 septembre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )
    Les riches soutiens de Trump vont prendre les rênes de TikTok aux Etats-Unis
    information fournie par AFP 26.09.2025 10:18 

    Donald Trump a signé jeudi un décret définissant les contours de la cession des activités américaines de TikTok à plusieurs de ses riches soutiens, tandis que la maison mère de la plateforme chinoise ne conservera qu'une participation minoritaire. Depuis le Bureau ... Lire la suite

  • Illustration du président des États-Unis Donald Trump et le drapeau américain
    Droits de douane US sur les poids-lourds, des médicaments et des meubles, dit Trump
    information fournie par Reuters 26.09.2025 10:17 

    par David Shepardson Donald Trump a annoncé jeudi un éventail de nouvelles taxes punitives, déclarant que les Etats-Unis allaient mettre en place dès la semaine prochaine des droits de douane de 100% sur les médicaments brevetés importés, de 25% sur les poids-lourds ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en hausse de 0,76%
    information fournie par AFP 26.09.2025 10:15 

    La Bourse de Paris gagne du terrain vendredi, digérant de nouveaux droits de douane américains annoncés par Donald Trump en attendant la publication d'un indice d'inflation aux Etats-Unis. L'indice vedette CAC 40 prenait 59,24 points (+0,76%) vers 10H00, à 7.854,66 ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank