SES: nomination de Joseph Cohen au sein du conseil d'administration
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 09:10
Avant d'occuper le poste de cofondateur et associé de Trilantic Europe, Joseph Cohen a passé plus de deux décennies chez Lehman Brothers, où il a notamment été codirecteur européen de Lehman Brothers Merchant Banking et membre du comité opérationnel européen de la division Gestion des investissements.
Kaj-Erik Relander a décidé de se retirer du conseil d'administration de SES.
Frank Esser, président du conseil d'administration de SES, a déclaré : ' Sa vaste expérience dans le domaine du capital-investissement, de la finance d'entreprise et des marchés de capitaux sera déterminante alors que nous continuons à renforcer notre gouvernance et à stimuler la croissance à long terme de SES. '
Valeurs associées
|6,2200 EUR
|Euronext Paris
|+2,47%
A lire aussi
-
L'ultime épisode de HPI, jeudi soir sur TF1 , a attiré 5,6 millions de téléspectateurs, un très bon score d'audience mais qui reste toutefois loin des records atteints par la série phénomène à ses débuts, selon les chiffres de Médiamétrie publiés vendredi. Diffusé ... Lire la suite
-
Donald Trump a signé jeudi un décret définissant les contours de la cession des activités américaines de TikTok à plusieurs de ses riches soutiens, tandis que la maison mère de la plateforme chinoise ne conservera qu'une participation minoritaire. Depuis le Bureau ... Lire la suite
-
par David Shepardson Donald Trump a annoncé jeudi un éventail de nouvelles taxes punitives, déclarant que les Etats-Unis allaient mettre en place dès la semaine prochaine des droits de douane de 100% sur les médicaments brevetés importés, de 25% sur les poids-lourds ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris gagne du terrain vendredi, digérant de nouveaux droits de douane américains annoncés par Donald Trump en attendant la publication d'un indice d'inflation aux Etats-Unis. L'indice vedette CAC 40 prenait 59,24 points (+0,76%) vers 10H00, à 7.854,66 ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer