SES: lancement de deux satellites O3b mPOWER information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 07:42









(Zonebourse.com) - SES annonce le lancement réussi de deux satellites O3b mPOWER supplémentaires à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de Cape Canaveral Space Force Station (CCSFS), en Floride, à 17h12 heure locale.



Ces deux nouveaux satellites renforceront la couverture globale et les capacités incrémentales des services fournis par O3b mPOWER, le système de seconde génération en orbite moyenne (MEO) de l'opérateur luxembourgeois.



Ils iront rejoindre les huit autres de cette constellation déjà opérationnels, qui fournissent des services d'une capacité allant de quelques dizaines de mégabits à plusieurs gigabits par seconde vers n'importe quel site.



Les trois derniers satellites O3b mPOWER sont en cours de fabrication et doivent être lancés en 2026. Ces satellites supplémentaires tripleront la capacité disponible du système d'ici 2027, lorsque toute la constellation sera déployée.





Valeurs associées SES 6,4250 EUR Euronext Paris +0,08%