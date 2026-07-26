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Les Forteresses royales du Languedoc (ex-châteaux cathares) inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco
information fournie par AFP 26/07/2026 à 11:16
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Le château de Peyrepertuse dans l'Aude, le 5 août 2015 ( AFP / RAYMOND ROIG )

Le château de Peyrepertuse dans l'Aude, le 5 août 2015 ( AFP / RAYMOND ROIG )

Les Forteresses royales du Languedoc, dans le sud de la France, plus connues sous leur ancien nom de "châteaux cathares", ont été inscrites dimanche au patrimoine mondial de l'Unesco, a annoncé l'organisation.

Souvent perchées en haut de pitons rocheux escarpés, ces huit forteresses, dont celle de Montségur en Ariège et celles de Peyrepertuse ou Quéribus dans l'Aude, ont été édifiées à l'issue de la croisade contre les Albigeois (1209-1229), lorsqu'une partie du Languedoc tombe dans le domaine royal.

Certains de ces sites avaient servi auparavant de refuge aux Cathares accusés d'hérésie.

Avec ces forteresses, le roi de France a un double objectif: garder un oeil sur la population locale encore considérée comme dissidente et surveiller le royaume d'Aragon, situé à quelques dizaines de kilomètres à peine de Quéribus ou Peyrepertuse.

Les forteresses étaient administrées par un sénéchal installé dans la cité de Carcassonne, elle aussi reconstruite à la même époque.

Considérés comme un "élément central du système défensif" conçu par Louis IX et ses successeurs, le château et les remparts de Carcassonne font aussi partie de ces huit monuments désormais sur la liste de l'Unesco.

Pour Fabrice Chambon, guide-conférencier au château de Montségur, où plus de 200 "hérétiques" ont été brûlés en 1244 avant que ne soit construite la forteresse qu'on visite aujourd'hui, l'effacement du mot "cathare" a "ému pas mal de personnes".

"Nous, à Montségur, on parlera toujours de cette période phare qu'est le catharisme et qui restera à jamais gravée dans notre pays", a-t-il déclaré à l'AFP.

Une pétition d'opposants à ce changement de dénomination a été signée par près de 9.400 personnes.

Pour David Maso, de l'association Mission Patrimoine Mondial, qui a rédigé le dossier de candidature, "il y a eu effectivement à Peyrepertuse, comme dans d'autres châteaux, des communautés cathares qui se sont établies, parfois réfugiées sous la pression de l'Inquisition (...) mais les lieux où ont vécu ces gens ont été remplacés par les forteresses que l'on voit aujourd'hui".

En effet, "entre les années 1240 et les années 1290, 22 châteaux sont rebâtis à la mode royale, avec l'architecture capétienne", complète-t-il.

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1 commentaire

  • 26 juillet 11:30

    Le climat de bourgogne est également inscrit à ce patrimoine ... C'es franchement dévalorisant pour les splendides châteaux cathares

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