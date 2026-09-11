SES lance SES CORE

Le géant des télécommunications par satellite a annoncé le lancement de SES CORE, une plateforme d'orchestration de contenus et de diffusion hybride présentée comme pionnière sur le marché. Cet outil a été conçu pour permettre aux diffuseurs et aux acteurs des médias de gérer, surveiller et transmettre leurs contenus de manière fluide en combinant le satellite, la fibre et l'IP.

S'appuyant sur une architecture neutre vis-à-vis des infrastructures, la plateforme propose une interface utilisateur unique. Elle vise à simplifier la complexité opérationnelle en regroupant plusieurs technologies de distribution au sein d'une même couche d'orchestration, garantissant ainsi la fiabilité du service et une qualité constante pour la livraison internationale de contenus.

Pour Deepak Mathur, président de la division Média de SES : "les diffuseurs et les entreprises de médias évoluent dans des environnements de distribution de plus en plus complexes [...]. Alors que les flux de travail hybrides deviennent la norme, les clients cherchent des moyens plus simples de gérer cette complexité tout en conservant la visibilité et la fiabilité dont ils dépendent. SES CORE répond à cette évolution".