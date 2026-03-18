SES lance avec succès une émission de titres hybrides
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 07:10
Les titres hybrides afficheront un coupon de 7,375% par an et pourront être remboursés à la valeur nominale à partir du 24 mars 2031. Le règlement est prévu pour le 24 mars 2026 et une demande a été faite pour que les titres soient cotés sur le marché Euro MTF de Luxembourg.
SES prévoit d'utiliser le produit net de cette transaction pour refinancer les prochains billets hybrides NC26 à 2,875% (environ 525 MEUR en circulation), conformément à ses objectifs de réduction de levier et de renforcement du bilan.
"Nous sommes satisfaits de la forte demande des investisseurs pour nos nouvelles obligations hybrides SPACE, reflétée par un carnet d'ordres cinq fois supérieur et la qualité du soutien au sein de la base d'investisseurs", commente la directrice financière Lisa Pataki.
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