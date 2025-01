SES Global : s'enfonce sous les 2,85E information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 16:40









(CercleFinance.com) - La longue descente aux enfers se poursuit pour les actionnaires de SES Global qui voient l'entreprise aligner une 4ème séance de repli (repli cumulé de -12%) et le cours s'enfoncer sous les 2,85E, pulvérisant le précédent plancher historique des 2,94E du 24/11/2024.

Après une oscillation entre 2,94E et 3,24E, SES risque de s'enfoncer vers un nouveau 'plus bas absolu' de 2,64E (règle du report d'amplitude)... et rien ne permet d'affirmer que la glissade s'arrêtera à ce niveau.





