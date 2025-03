SES Global : efface toutes ses pertes depuis le 7 juin 2024 information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 18:36









(CercleFinance.com) - Y'avait-il beaucoup de 'shorts' sur SES Global ?

Le titre qui venait de passer de 3,15 à 4,3E début février (+33%) s'envole de +22% vers 5,26E et efface en 1 mois toutes ses pertes depuis le 7 juin 2024.

Le prochain objectif est désormais proche : 5,33E, une résistance qui remonte au 30 mai 2024 (soit un quasi doublement depuis le 'plus bas' historique des 2,83E du 15 janvier dernier).







Valeurs associées SES 4,90 EUR Euronext Paris +13,69%