SES Global : 4%, soulève la résistance des 8,16E

SES Global grimpe de 4% et soulève la résistance des 8,16E (oblique moyen terme) et vient de s'ouvrir le chemin des 9E, c'est à dire le zénith du 30 mai 2022.

L'objectif suivant se situe vers 10,6E, l'ex-plancher de février 2018 et fin janvier 2020.