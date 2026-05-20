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SES Global : 4%, soulève la résistance des 8,16E
information fournie par Zonebourse 20/05/2026 à 16:08

SES Global grimpe de 4% et soulève la résistance des 8,16E (oblique moyen terme) et vient de s'ouvrir le chemin des 9E, c'est à dire le zénith du 30 mai 2022.

L'objectif suivant se situe vers 10,6E, l'ex-plancher de février 2018 et fin janvier 2020.

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