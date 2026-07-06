Canicule: les salariés de RTE exercent leur "droit d'alerte" sur les infrastructures

Salariés de RTE travaillant à des opérations de rénovation du réseau à haute tensio, près de Flers, dans l'Orne, le 19 avril 2023. ( AFP / Lou BENOIST )

Les salariés de RTE, gestionnaire du réseau électrique haute tension en France, ont exercé leur "droit d'alerte" concernant l'état des infrastructures en France selon eux pas assez adaptées pour faire face aux canicules, a-t-on appris lundi.

"Le 24 juin, deux appareils ont explosé", et "le deuxième appareil a explosé alors que les agents d’astreinte étaient dans le poste à proximité", a expliqué à l'AFP Francis Casanova, délégué syndical central CGT de RTE, confirmant des informations du Monde.

Les salariés déplorent que "pour l’instant, la direction n’ait pas pris de mesure de protection des salariés". Ils dénoncent la "fragilisation des conditions de sureté" des salariés.

En conséquence, les représentants du personnel de maintenance de RTE - représentant environ 4.000 des 10.000 salariés - ont exercé le 29 juin leur droit d’alerte lors d’un comité social et économique (CSE) spécial.

Les salariés demandent à ce que "tous les appareils à risques soient identifiés", qu’un "périmètre de sécurité autour de ces appareils soit établi" pour protéger les salariés, a expliqué à l'AFP M. Casanova.

"Ce qu’il se passe, c’est que la chaleur crée de la condensation au niveau de la tête de l’appareil, ce qui affecte l’isolant électrique et qui peut créer un arc électrique qui fait exploser l’appareil", explique le syndicaliste.

Logo RTE, au siège de l'opérateur à La Défense, près de Paris le 14 septembre 2022. ( AFP / Eric PIERMONT )

Selon lui, il y aurait "550 appareils de ce type un peu partout en France".

Les salariés réclament également de "remplacer ou mettre hors tension les appareils défaillants", a-t-il ajouté, tout en ayant "conscience que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain".

Sollicitée par l'AFP, la direction de RTE reconnait qu'un "unique incident impliquant deux appareils de mesure" a été "à déplorer au poste électrique 225 000 Volts de Squividan (Finistère) le 23 juin".

Mais le gestionnaire assure aussi ne pas avoir "dénombr(é) d’incidents ayant porté atteinte à la sécurité des biens et des personnes, ni de départ d’incendies causés par nos ouvrages pendant cette période de canicule".

"Notre infrastructure est dimensionnée pour faire face à des situations de fortes chaleurs" et "des protections permettent de déconnecter préventivement les appareils en cas d’anomalie repérée" avec une surveillance 24h/24.

Les appareils tels que celui impliqué dans l'incident du 23 juin "font actuellement l’objet de mesures conservatoires (surveillance renforcée de leur comportement et consignes de sécurité en cas d’intervention) dans l’attente de l’analyse complète de l’incident", indique RTE, ajoutant "respecte(r) le principe de précaution".

Le plan d’investissement du groupe "intègre un volet renouvellement et adaptation du réseau électrique au changement climatique (24 milliards d’euros d’ici à 2040)".