 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SES-Ebitda 2025 au-dessus des attentes, vise la stabilité en 2026
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 07:30

SES SESFg.LU a fait état lundi d'un Ebitda ajusté au-dessus des attentes en 2025, au terme d'une année qualifiée de "charnière" par le groupe, qui déclare viser une stabilité pour 2026.

Pour 2026, à taux de change constants et sur une base comparable, autrement dit comme si Intelsat était consolidé depuis le 1er janvier 2024, l'opérateur de satellites vise une stabilité du chiffre d'affaires et de l'Ebitda ajusté par rapport à l'année précédente.

Avec la consolidation d'Intelsat, dont l'acquisition a été finalisée en juillet, SES a enregistré 1,196 milliard d'euros d'Ebitda en 2025, tandis que les attentes tablaient sur 1,186 milliard d'euros selon un consensus fourni par l'entreprise.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

SES
6,325 EUR Euronext Paris -0,47%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe vue dans le rouge avec le conflit en Iran
    information fournie par Reuters 02.03.2026 07:53 

    par Mara Vilcu Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge lundi à l'ouverture, alors que ‌les frappes militaires des États-Unis et d'Israël contre l'Iran ne semblent pas connaître de répit. D'après les premières indications disponibles, le ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 02.03.2026 07:44 

    (Actualisé avec SES, Exosens) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de ... Lire la suite

  • EUTELSAT : Les signaux haussiers sont intacts
    EUTELSAT : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 02.03.2026 07:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • CLARIANE : L'indécision domine
    CLARIANE : L'indécision domine
    information fournie par TEC 02.03.2026 07:43 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank