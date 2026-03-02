SES-Ebitda 2025 au-dessus des attentes, vise la stabilité en 2026

SES SESFg.LU a fait état lundi d'un Ebitda ajusté au-dessus des attentes en 2025, au terme d'une année qualifiée de "charnière" par le groupe, qui déclare viser une stabilité pour 2026.

Pour 2026, à taux de change constants et sur une base comparable, autrement dit comme si Intelsat était consolidé depuis le 1er janvier 2024, l'opérateur de satellites vise une stabilité du chiffre d'affaires et de l'Ebitda ajusté par rapport à l'année précédente.

Avec la consolidation d'Intelsat, dont l'acquisition a été finalisée en juillet, SES a enregistré 1,196 milliard d'euros d'Ebitda en 2025, tandis que les attentes tablaient sur 1,186 milliard d'euros selon un consensus fourni par l'entreprise.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)