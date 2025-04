SES: deux accords pour SES Open Orbits information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 16:10









(CercleFinance.com) - SES annonce la conclusion de deux accords, par lesquels l'opérateur de satellites fournira son réseau mondial de connectivité en vol SES Open Orbits pour moderniser les flottes aériennes d'Uzbekistan Airways et de Thai Airways.



Uzbekistan Airways va intégrer SES Open Orbits dans ses services de connectivité en vol (IFC) sur son prochain avion A321neo à partir de 2026, et proposera ainsi à ses passager l'Internet haut débit tout au long de leur voyage, y compris sur les liaisons long-courriers.



Après avoir choisi SES Open Orbits pour ses avions A321NX et B777, avec des livraisons débutant au second semestre 2025, Thai Airways intégrera également ce réseau sur son futur B787, dont la livraison est prévue l'année prochaine.





Valeurs associées SES 5,1050 EUR Euronext Paris +0,39%