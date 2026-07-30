SES : CA au S1 +72,4% sur un an, objectifs confirmés

SES SESFd.PA a fait état jeudi d'un bond de 72,4% sur un an de son chiffre d'affaires du premier semestre, qui atteint 1,6 milliard d'euros, porté principalement par la croissance du segment mobilité, ainsi que par les activités Gouvernement et Défense et les données fixes.

La performance du deuxième trimestre a été plus modeste que prévu en raison du décalage de certains contrats, a précisé dans un communiqué Adel Al-Saleh, directeur général.

"Nous anticipons une accélération de la performance au second semestre et restons confiants dans nos perspectives financières pour 2026, qui demeurent inchangées", a-t-il ajouté.

L'Ebitda ajusté semestriel est ressorti à 725 millions d'euros, en hausse de 47% sur un an, pour une marge d'Ebitda ajusté de 45,2%.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)