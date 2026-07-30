Le Pakistan affirme que Washington et Téhéran négocient, après une reprise des bombardements sur l'Iran

Une pèlerine iranienne brandit des drapeaux iraniens dont l'un comprend un portrait du guide suprême Ali Khamenei, tué dans un bombardement américain, le 29 juillet 2026 dans la ville-frontière de Zurbatiyah, en Irak ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )

Le Pakistan, médiateur dans le conflit entre Washington et Téhéran, a affirmé jeudi que les belligérants négociaient en vue d'une désescalade après une nouvelle série de bombardements sur l'Iran menée par les Etats-Unis dans la nuit.

Mais le conflit au Moyen-Orient semble s'être étendu à de nouveaux pays: après l'Irak, où des groupes pro-iraniens ont été ciblés par des frappes conjointes américaines et saoudiennes, l'Egypte a annoncé jeudi qu'une frappe de drone était à l'origine d'un incendie sur deux navires - dont un américain selon une société de sécurité - dans le port de Damiette (nord).

"Des négociations entre les parties sont en cours, en particulier concernant le détroit d'Ormuz et afin de parvenir à une désescalade", a indiqué la diplomatie pakistanaise, en affirmant que le pays faisait "tout (son) possible pour ramener toutes les parties au protocole d'accord d'Islamabad" signé à la mi-juin et censé ouvrir la voie à des pourparlers de paix.

Mais ce processus a déraillé depuis début juillet avec des frappes réciproques entre les Etats-Unis et l'Iran, ce dernier visant des pays alliés de Washington au Moyen-Orient, notamment des pétromonarchies du Golfe et la Jordanie. Le déblocage du stratégique détroit d'Ormuz, verrouillé par Téhéran, est au cœur des tensions.

Plus tôt jeudi, le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a annoncé avoir "frappé des dizaines de cibles du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) en Iran, notamment des centres de commandement militaires, des installations de missiles et de drones, des sites de surveillance et de défense côtières, ainsi que des capacités maritimes".

"Frapper très fort"

Les Etats-Unis ont affirmé avoir riposté au lancement, mardi par les Gardiens de la Révolution, de "multiples missiles balistiques" lors d'une "tentative d'attaque surprise contre les forces américaines basées au Moyen-Orient", précisant que tous ces missiles avaient été interceptés.

Le Koweït a rapporté jeudi qu'une personne avait été tuée par un bombardement iranien sur le bâtiment d'une entreprise chinoise, tandis que l'Egypte a révélé qu'une frappe de drone, la première contre son territoire depuis le début de la guerre, était à l'origine d'un incendie sur des navires de stockage de gaz la veille à Damiette (nord), sans être en mesure d'en attribuer l'origine.

L'un de ces bâtiments est un navire américain de stockage et de regazéification, selon la société privée de sécurité Ambrey, basée au Royaume-Uni.

La Jordanie, qui héberge des forces américaines sur ses bases, a de son côté annoncé jeudi matin avoir intercepté cinq missiles tirés depuis l'Iran, qui n'ont pas fait de victime.

"On va les frapper très fort, parce que c'est à notre tour", a affirmé mercredi le président américain Donald Trump.

Les médias officiels iraniens ont fait état d'attaques dans les provinces méridionales du Khuzestan et d'Hormozgan. Trois membres d'une même famille ont été tués dans une frappe contre une maison sur l'île de Qeshm sur le Golfe, selon l'agence Fars.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les Etats-Unis et l'Arabie saoudite avaient annoncé avoir mené des frappes conjointes contre des groupes armés pro-iraniens en Irak, accusés d'avoir attaqué des installations pétrolières saoudiennes (ce qu'ils ont démenti).

"Guerre par procuration"

Ces attaques dans plusieurs villes d'Irak ont fait 20 morts - dont cinq Iraniens - et 32 blessés dans les rangs du Hachd al-Chaabi, a indiqué ce réseau de factions à majorité chiite, intégré aux forces armées irakiennes et englobant des groupes armés pro-Iran.

Un Iranien marche sur un portrait du président américain Donald Trump installé sur le sol de la ville-frontière de Zurbatiyah, en Irak, le 29 juillet 2026 ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )

Avant les dernières frappes, le conflit entre l'Iran et les Etats-Unis s'était étendu à un autre front, opposant les rebelles yéménites houthis pro-iraniens à l'Arabie saoudite.

"La guerre par procuration est la poursuite de la guerre directe par d'autres moyens, et elle est menée avec une cohérence stratégique considérable", a déclaré à l'AFP Hesham Alghannam, analyste et chercheur saoudien spécialisé dans les questions de sécurité.

L'Arabie saoudite compte sur la mer Rouge pour poursuivre ses exportations, alors que l'Iran verrouille de nouveau le détroit d'Ormuz, de l'autre côté de la péninsule, par lequel transitait un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondial avant la guerre, lancée le 28 février par des frappes américano-israéliennes sur l'Iran.

Jeudi matin, les Gardiens de la Révolution ont affirmé que deux pétroliers avaient tenté la veille au soir "de quitter le couloir maritime sûr" désigné par l'Iran, et que l'un d'entre eux avait "pris feu", sans autre précision.

Ces nouvelles violences ont fait monter les cours du pétrole jeudi matin. Vers 8H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord grimpait de 1,38% à 91,99 dollars.