Portugal: le PIB accélère au deuxième trimestre avec une hausse de 0,8%

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Le produit intérieur brut (PIB) du Portugal a progressé de 0,8% au deuxième trimestre par rapport aux trois premiers mois de l'année, après une hausse de 0,1% en début d'année, a annoncé jeudi l'Institut national des statistiques (Ine).

Cette accélération s'explique notamment par la contribution "devenue positive de la demande extérieure nette" à la croissance, "les importations de biens et services ayant davantage ralenti que les exportations", explique l'Ine.

La demande intérieure est également restée un moteur de la croissance, soutenue par la progression de la consommation des ménages, et malgré un recul de l'investissement sur cette période, précise l'office portugais des statistiques.

Sur un an, le PIB portugais a crû de 2,5% au deuxième trimestre, après une hausse de 2,4% au cours des trois mois précédents.

L'économie portugaise avait enregistré une croissance de 1,9% en 2025.

Pour 2026, la Banque du Portugal (BdP) table sur une croissance de 1,8%, avant un ralentissement à 1,6% en 2027.

La banque centrale portugaise avait abaissé en mars sa prévision pour 2026 en raison des incertitudes liées au contexte international.