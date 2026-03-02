 Aller au contenu principal
SES a publié des résultats solides selon Stifel
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 10:04

Stifel confirme son conseil conserver sur le titre avec un objectif de 5,70 E après l'annonce des résultats 2025.

Stifel estime que SES a publié des résultats solides pour le quatrième trimestre 2025, avec un chiffre d'affaires conforme aux prévisions et un EBITDA ajusté en hausse de 8 %.

Les prévisions pour l'exercice 2026 tablent sur un chiffre d'affaires stable et un EBITDA ajusté en hausse par rapport à l'exercice précédent, ce qui correspond aux attentes du bureau d'analyse.

"Nous prenons note de la mise à jour concernant meoSphere, avec un calendrier concret qui commence à se dessiner et des dépenses d'investissement déjà intégrées dans les prévisions pour 2026" indique Stifel dans son étude.

"Nous continuons de considérer que les fondamentaux de SES sont structurellement fragiles (chiffre d'affaires organique et EBITDA ajusté en baisse de respectivement 1,6 % et 12,1 % pour l'exercice 2025) et que la dynamique commerciale post-acquisition d'Intelsat reste décevante, car les synergies commerciales ou de coûts significatives ne se sont pas encore concrétisées dans un contexte de pression sur le chiffre d'affaires et les marges" rajoute Stifel en conclusion de son étude.

