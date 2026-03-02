SES a publié des résultats solides selon Stifel
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 10:04
Stifel estime que SES a publié des résultats solides pour le quatrième trimestre 2025, avec un chiffre d'affaires conforme aux prévisions et un EBITDA ajusté en hausse de 8 %.
Les prévisions pour l'exercice 2026 tablent sur un chiffre d'affaires stable et un EBITDA ajusté en hausse par rapport à l'exercice précédent, ce qui correspond aux attentes du bureau d'analyse.
"Nous prenons note de la mise à jour concernant meoSphere, avec un calendrier concret qui commence à se dessiner et des dépenses d'investissement déjà intégrées dans les prévisions pour 2026" indique Stifel dans son étude.
"Nous continuons de considérer que les fondamentaux de SES sont structurellement fragiles (chiffre d'affaires organique et EBITDA ajusté en baisse de respectivement 1,6 % et 12,1 % pour l'exercice 2025) et que la dynamique commerciale post-acquisition d'Intelsat reste décevante, car les synergies commerciales ou de coûts significatives ne se sont pas encore concrétisées dans un contexte de pression sur le chiffre d'affaires et les marges" rajoute Stifel en conclusion de son étude.
Valeurs associées
|6,5750 EUR
|Euronext Paris
|+3,95%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 02/03/2026 à 10:04:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
"On s'est rapproché de notre liberté": quelques milliers d'Iraniens ont défilé dimanche à Paris après les attaques lancées par les Etats-Unis et Israël contre la République islamique d'Iran qui ont conduit à la mort du guide suprême Ali Khamenei, une intervention ... Lire la suite
-
Le pétrole et le gaz flambent lundi, le conflit engagé par les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran ce week-end faisant redouter des perturbations de l'offre, alors que les investisseurs s'interrogent sur l'évolution de la crise. Vers 08H45 GMT, le ... Lire la suite
-
Les actions du secteur du voyage chutent en raison du conflit entre les États-Unis et l'Iran qui perturbe les vols
par Byron Kaye, Hollie Adams et Julie Zhu Les actions du secteur du voyage ont fortement chuté lundi, alors que l'escalade du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran a perturbé les vols dans le monde entier, forcé la fermeture des principaux hubs du Moyen-Orient ... Lire la suite
-
Le Salon international du mobile (MWC) ouvre ses portes lundi à Barcelone pour une nouvelle édition qui verra l'intelligence artificielle (IA) dans les télécoms et les questions de souveraineté figurer en tête des discussions. L'événement, haut lieu de rendez-vous ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer