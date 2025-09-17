information fournie par Reuters • 17/09/2025 à 08:57

SES a assuré une connectivité MEO pour la mission Clémenceau 25 de la Marine française

SES SA SESFg.LU :

* ACCOMPAGNÉ LA MISSION CLÉMENCEAU 25

* LE PORTE-AVIONS CHARLES DE GAULLE DE LA MARINE NATIONALE A PROFITÉ DU SERVICE SATCOM O3B MPOWER DE SES

(Rédaction de Gdansk)