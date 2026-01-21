 Aller au contenu principal
ServisFirst Bancshares progresse après que son bénéfice du quatrième trimestre a dépassé les attentes
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 18:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier -

** Les actions du prêteur régional ServisFirst Bancshares

SFBS.N augmentent de 13,36% à 86,53$ ** En fin de journée mardi, SFBS a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street, aidé par des revenus d'intérêts nets et des emprunts plus élevés

** SFBS a affiché un bénéfice net de 86,4 millions de dollars au quatrième trimestre, supérieur aux estimations des analystes de 75,6 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Les prêts ont augmenté de 384,9 millions de dollars, soit 12 % en rythme annuel, au cours du trimestre

** Revenu net d'intérêts de 146,5 millions de dollars pour le quatrième trimestre, supérieur aux estimations des analystes de 141,9 millions de dollars

** Trois des trois sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou "fortement achetée"; leur estimation médiane est de 89 $ - LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, SFBS a baissé de 4,4 % au cours des 12 derniers mois

