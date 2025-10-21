ServisFirst Bancshares chute après la publication d'un bénéfice négatif au troisième trimestre en raison de la détérioration de la qualité des actifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions du banque régional ServisFirst Bancshares SFBS.N chutent de 5,6 % à 72,01 $

** Lundi en fin de journée, SFBS annonce un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes de Wall Street, les revenus d'intérêts n'ayant pas été à la hauteur alors que la qualité des actifs s'est détériorée

** Les actifs non performants par rapport au total des actifs ont bondi à 0,96% au 3ème trimestre, contre 0,25% un an plus tôt, alors qu'une importante relation garantie par des biens immobiliers a été mise hors circuit

** La société de courtage Hovde Group déclare que le ralentissement de la croissance des prêts pèse probablement sur l'augmentation potentielle de la valeur de la SFBS, ajoutant que la qualité des actifs s'est modérément détériorée

** Piper Sandler déclare que la crise du crédit était probablement un obstacle pour SFBS, ajoutant que la relation de prêt de 96 millions de dollars passant au statut de non-accumulation pourrait peser sur les actions

** Malgré la décision de placer les prêts en situation de non-recouvrement au cours du trimestre, SFBS a été en mesure d'obtenir des garanties supplémentaires et s'attend à ce que plusieurs crédits importants soient résolus dès la fin du quatrième trimestre

** L'une des trois sociétés de courtage évalue l'action à "acheter" et deux à "conserver"; PT médian de 85 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action SFBS a baissé de 10% depuis le début de l'année