Servier et OSE Immunotherapeutics annoncent l'inclusion du premier patient dans l'essai clinique de phase 2 d'OSE-127/S95011 dans le syndrome de Sjögren

Paris et Nantes (France), le 25 août 2021 - 18 heures : Servier, groupe pharmaceutique international indépendant, et OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), société française de biotechnologie, ont annoncé l'inclusion du premier patient dans l'essai clinique de phase 2 évaluant OSE-127/S95011 dans le syndrome de Sjögren, mené sous la promotion de Servier.



Cette étude internationale de phase 2 randomisée, en double aveugle versus placebo, vise à évaluer l'efficacité et la tolérance d'OSE-127/S95011 chez des patients souffrant du syndrome de Sjögren.