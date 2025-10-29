ServiceNow revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel par abonnement en raison de l'augmentation de la demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 3)

ServiceNow NOW.N a relevé mercredi ses prévisions de revenus annuels par abonnement, sous l'effet d'une demande croissante pour ses solutions logicielles basées sur l'intelligence artificielle.

Les entreprises clientes se tournent vers les logiciels alimentés par l'IA proposés par des sociétés telles que ServiceNow et Salesforce CRM.N pour gérer leurs services informatiques et automatiser certaines opérations commerciales dans le but d'économiser des ressources.

Les actions de ServiceNow, basé à Santa Clara, en Californie, ont augmenté de 3,4% dans les échanges prolongés.

ServiceNow s'attend à ce que son chiffre d'affaires annuel soit compris entre 12,84 et 12,85 milliards de dollars, contre une fourchette de 12,78 à 12,80 milliards de dollars prévue précédemment.

Les analystes estimaient en moyenne 12,79 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Now Assist de ServiceNow offre des fonctions d'IA générative telles que le résumé de cas, la recherche alimentée par l'IA et les interactions avec des agents virtuels afin de rationaliser les flux de travail et d'améliorer la productivité.

La société, qui compte parmi ses clients le géant des télécommunications AT&T T.N et la société de covoiturage Uber Technologies UBER.N , a déclaré des revenus d'abonnement de 3,30 milliards de dollars au troisième trimestre, supérieurs aux estimations des analystes qui tablaient sur 3,26 milliards de dollars.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 3,41 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 3,35 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, la société a gagné 4,82 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre des estimations de 4,27 dollars.

La société de flux de travail numérique a également approuvé mercredi une division par cinq de ses actions ordinaires.

La société a déclaré en mars qu'elle achèterait la société d'intelligence artificielle Moveworks pour 2,85 milliards de dollars en espèces et en actions, ce qui constituerait sa plus importante acquisition à ce jour.

Le projet d'acquisition de Moveworks fait l'objet d'un examen réglementaire par le ministère américain de la justice.