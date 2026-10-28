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ServiceNow recule après avoir manqué ses objectifs de bénéfice trimestriel, malgré une révision à la hausse de ses prévisions annuelles en matière d'abonnements
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 21:32

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** L'action du fabricant de logiciels ServiceNow NOW.N recule de 14,4 % à 129,25 dollars en séance prolongée

** La société affiche un bénéfice ajusté de 1 dollar par action, en deçà des prévisions des analystes qui tablaient sur 1,02 dollar par action, selon les données compilées par LSEG

** NOW prévoit pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires lié aux abonnements compris entre 4,245 milliards et 4,255 milliards de dollars

** Elle relève ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires lié aux abonnements à une fourchette comprise entre 15,78 et 15,79 milliards de dollars, contre une fourchette initiale de 15,76 à 15,78 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 2 % depuis le début de l'année

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