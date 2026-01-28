ServiceNow prévoit des revenus d'abonnement annuels supérieurs aux estimations et signale la force de l'IA

ServiceNow NOW.N a prévu des revenus d'abonnement annuels supérieurs aux estimations de Wall Street mercredi, signalant une forte demande pour ses produits logiciels alimentés par l'intelligence artificielle.

La société basée à Santa Clara, en Californie, redouble d'efforts pour intégrer l'IA dans sa plateforme grâce à des partenariats avec Anthropic, le fabricant de chatbots de Claude, et OpenAI, la société mère de ChatGPT, dans le but de contrer la concurrence croissante des agents d'IA autonomes.

La société, dans le cadre de son accord élargi avec Anthropic, intégrera les modèles Claude plus profondément dans ses produits, a-t-elle déclaré mercredi, après avoir signé un accord similaire avec OpenAI.

"Avec des investissements dans les flux de travail industriels et la gestion de la relation client (CRM), ainsi que dans la sécurité et le risque, ServiceNow se développe à la fois organiquement et par acquisition pour élargir ses opportunités de marché", a déclaré Rebecca Wettemann, directeur général du cabinet d'analystes industriels Valoir.

Les résultats de ServiceNow interviennent alors que l'entreprise se concentre sur des dépenses importantes en matière de fusions et d'acquisitions, ce qui a exercé une pression sur ses actions. Ses actions ont baissé de plus de 2 % après la clôture du marché mercredi. L'action a perdu 28 % l'année dernière.

La société a accepté d'acheter la startup de cybersécurité Armis pour 7,75 milliards de dollars , ce qui constitue sa plus grosse opération jamais réalisée. Elle a acheté la société de sécurité Veza, la société d'IA Moveworks et la plateforme d'automatisation des ventes Logik.ai, anciennement connue sous le nom de Logik.io.

ServiceNow, qui aide les entreprises clientes à automatiser les flux de travail complexes et les opérations informatiques, a déclaré que son conseil d'administration avait autorisé un montant supplémentaire de 5 milliards de dollars pour son programme de rachat d'actions, avec des plans pour un rachat d'actions accéléré imminent de 2 milliards de dollars.

La société s'attend à ce que les revenus d'abonnement de l'exercice 2026 se situent entre 15,53 et 15,57 milliards de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 15,21 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

ServiceNow a déclaré que son acquisition de Moveworks a contribué à sa prévision de croissance annuelle des revenus d'abonnement d'environ 100 points de base.

Il prévoit des revenus d'abonnement de 3,65 à 3,66 milliards de dollars pour le premier trimestre, ce qui est supérieur aux estimations de 3,57 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires de ServiceNow au quatrième trimestre a augmenté de 20,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 3,57 milliards de dollars, dépassant ainsi les estimations de 3,53 milliards de dollars.

Son bénéfice ajusté de 92 cents par action a également dépassé les estimations de 88 cents par action.