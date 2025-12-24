ServiceNow en baisse ; TD Cowen réduit son objectif de cours en raison de craintes d'acquisitions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
24 décembre - ** Les actions de l'éditeur de logiciels ServiceNow NOW.N chutent de 1,4 % à 152,20 $ ** TD Cowen réduit son objectif de cours à 230 $ contre 250 $, ce qui représente toujours une hausse de 49 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** La société de courtage est préoccupée par le fait que "NOW s'éloigne des simples acquisitions pour se tourner vers de grandes fusions et acquisitions avec des valorisations élevées, ce qui remet en question la santé de la croissance organique et les nouveaux risques d'intégration" ** Mardi, NOW a accepté d'acheter la startup de cybersécurité Armis pour 7,75 milliards de dollars ** La note moyenne de 47 analystes est "buy"; leur objectif de cours médian est de 230 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 27,2 % cette année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer