Serve Robotics gagne du terrain après que Wedbush l'a placé en position "surperformante"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions du fabricant de robots de livraison Serve Robotics SERV.O augmentent de 3,5 % à 10,63 $ en avant-première

** Wedbush Securities initie une couverture avec une note de "surperformance" et un objectif de prix de 15 $

** L'objectif de prix représente une hausse de ~46 % par rapport au cours de clôture de 10,27 $ de mardi

** "Serve Robotics a mis en place une plateforme de livraison autonome pionnière qui est idéalement positionnée pour capitaliser sur l'adoption accélérée des véhicules de livraison du dernier kilomètre pilotés par l'intelligence artificielle" - Wedbush Securities

** L'action a été "martelée" depuis le début de l'année, la société ayant perdu son élan suite à la décision de Nvidia de vendre sa participation de 10 % dans la société à la fin de 2024 - brokerage

** Uber Technologies UBER.N , qui est un partenaire pour les opérations de livraison, est le plus grand actionnaire de SERV avec une participation de ~8 % - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de ~24 % cette année