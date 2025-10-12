 Aller au contenu principal
Seychelles: l'opposant Patrick Herminie élu président
information fournie par AFP 12/10/2025 à 02:55

Des électeurs font la queue dans un bureau de vote à Victoria, la capitale des Seychelles le 27 septembre 2025, lors des élections présidentielles et parlementaires. ( AFP / Rassin VANNIER )

L'opposant Patrick Herminie a remporté la présidentielle aux Seychelles avec 52,7% des suffrages, redonnant à son parti United Seychelles (US) les rênes d'un pouvoir qu'il a presque toujours occupé depuis l'indépendance de de cet archipel de l'océan Indien renommé pour ses plages paradisiaques.

M. Herminie, 62 ans, l'a emporté face à Wavel Ramkalawan, le chef de l'Etat sortant et leader de Linyon Democratik Seselwa (LDS, Union démocratique seychelloise). Ce dernier avait dirigé l'opposition de 1998 à 2011 et de 2015 à 2020, avant de prendre le pouvoir en 2020.

"Ma victoire c’est un mandat que le peuple a placé en moi", s'est réjoui le désormais sixième président des Seychelles, qui s'est engagé dans son discours de victoire à "faire baisser le coût de la vie et relancer le service public".

"Je serai le président de tous les Seychellois", a-t-il encore lancé, alors que ses partisans se rassemblaient dans la capitale Victoria pour célébrer sa victoire.

L'US, l'ex-parti unique qui avait, jusqu'au précédent scrutin remporté par Wavel Ramkalawan, donné au pays tous ses chefs d'Etat depuis 1977, retrouve donc le pouvoir.

Le chef de l'Etat sortant a reconnu sa défaite.

"Je pars avec un héritage qui ferait rougir bien des présidents, a commenté Wavel Ramkalawan. "Je souhaite que le président Herminie continue de maintenir un tel niveau", a-t-il poursuivi.

Patrick Herminie a été inculpé fin 2023 pour "sorcellerie". Des accusations qu'il a qualifiées de "politiques", et qui ont été levées quelques mois plus tard. Médecin de profession, il avait été à la tête de l'agence gouvernementale antidrogue.

Le nouveau président seychellois a vraisemblablement profité du bilan critiqué du président sortant, un prêtre anglican, en matière de trafic de stupéfiants -- bien que le sujet n'ait pas dominé les débats en amont du vote.

D'après l'Agence pour la prévention de l'abus de drogues et la réadaptation (APDAR), entre 5.000 et 6.000 personnes consomment de l'héroïne sur l'archipel. Ces chiffres sont basés sur le nombre d'inscrits au programme de méthadone, un médicament de substitution.

Mais d'autres estimations évoquent plus de 10.000 consommateurs, soit environ 10% de la population.

- "Ingérence" du Qatar -

Patrick Herminie a aussi probablement bénéficié de la colère causée par la perte de souveraineté de l'archipel sur l'île d'Assomption, cédée l'année dernière par l'exécutif de Wavel Ramkalawan pour 70 ans à un promoteur qatari afin qu'il y construise un hôtel de luxe. Un accord qu'il a promis d'annuler.

Mercredi, il avait déclaré avoir écrit aux autorités du Qatar pour leur demander de respecter la souveraineté de l'archipel, dénonçant "l’ingérence" d’entreprises qataries, qu’il accuse de financer la campagne du parti concurrent à hauteur de plusieurs millions de dollars, pour finaliser le projet touristique.

Une nouvelle piste d'atterrissage vient d'être construite sur ce banc de sable à environ mille kilomètres de Mahé, l'île principale de l'archipel, qui pourrait permettre aux touristes fortunés d'éviter les démarches comme la douane et les procédures d'immigration sur l'île principale.

Mais c'est surtout sa proximité avec Aldabra, un site du patrimoine de l'Unesco situé à une quarantaine de kilomètres d'Assomption, qui inquiète. Aldabra abrite la plus grosse population de tortues terrestres, et un écosystème encore à l'état naturel.

Des photos diffusées sur les réseaux sociaux montrant des machines sur la plage et une tortue à la carapace cassée ont suscité l'indignation.

Colonie française puis britannique, les Seychelles ont accédé à l'indépendance en 1976 et sont une démocratie relativement jeune. La première élection multipartite a eu lieu en 1993 après l'adoption d'une nouvelle Constitution.

Les trois quarts de la population (121.355 habitants en 2024 selon la Banque Mondiale) vivent sur l'île principale de Mahé, où se trouve la capitale Victoria.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés.

