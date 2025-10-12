Décès de Diane Keaton, actrice de Woody Allen et du "Parrain"

L'actrice américaine Diane Keaton au Chinese Theatre à Hollywood, en Californie, le 11 août 2022 ( AFP / Patrick T. FALLON )

L'actrice oscarisée Diane Keaton, connue pour sa collaboration avec Woody Allen et son rôle dans "Le Parrain", est décédée en Californie à l'âge de 79 ans, a annoncé samedi un porte-parole de la famille au magazine People.

Aucune précision n'a été apportée dans l'immédiat sur les circonstances de sa mort, a fait savoir le magazine.

Diane Keaton a fait ses débuts à Hollywood dans "Lune de miel aux orties", en 1970, avant d'être révélée par "Le Parrain" (1972) où elle joue Kay, la petite amie de Michael Corleone, incarné par Al Pacino.

La filmographie de l'actrice est marquée par de nombreux succès de Woody Allen, dont elle est restée l'amie après avoir longtemps été la compagne et l'actrice fétiche dans les années 1970-1980.

Son rôle-titre dans la comédie "Annie Hall" la voit récompensée en 1978 de l'Oscar de la meilleure actrice. Un film qui, dira-t-elle, changera sa vie et affirmera son goût pour les costumes masculins et les chapeaux.

Trois autres nominations suivront, pour "Reds", film sorti en 1981, "Simples Secrets" (1996), et "Tout peut arriver" (2003), une comédie romantique avec Jack Nicholson.

"Diane Keaton incarnait les contradictions de la condition humaine: drôle et fragile, brillante et meurtrie, toujours d'une honnêteté déchirante", a réagi sur X l'Académie des Oscars.

- Woody, "mon ami" -

De son vrai nom Diane Hall - Keaton est le nom de jeune fille de sa mère -, elle raconte dans ses mémoires parus en 2011 son enfance passée en Californie, son arrivée à New York à 19 ans pour prendre des cours de théâtre, ou encore ses histoires d'amour avec les acteurs Warren Beatty et Al Pacino.

Diane Keaton à Hollywood, aux Etats-Unis, le 8 juin 2017 ( AFP / Robyn BECK )

Elle y évoque également l'adoption, seule, de ses deux enfants, mais aussi sa période de boulimie.

En 1968, elle rencontre Woody Allen qui lui écrit: "J'ai décidé de permettre à ta famille de me rendre riche. C'est un sujet magnifique pour un film."

De là naîtra "Annie Hall", un film réalisé "sans effort" car "personne ne s'attendait à quelque chose d'important", écrit-elle dans ses mémoires.

Ensemble, ils tourneront dans huit films, dont "Manhattan", "Intérieurs" et "Meurtre mystérieux à Manhattan".

L'actrice a toujours apporté son soutien au réalisateur new-yorkais à qui la quasi-totalité de la profession a tourné le dos aux Etats-Unis. En plein mouvement #MeToo en janvier 2018, elle avait tweeté: "Woody Allen est mon ami et je continue de le croire."

Le réalisateur était alors de nouveau confronté à des accusations d'agression sexuelle lancées en 1992 par sa fille adoptive Dylan Farrow. Les poursuites à son encontre avaient été abandonnées après deux enquêtes distinctes.

- "Unique en son genre" -

En dehors de sa collaboration avec Woody Allen, Diane Keaton a régalé le public avec des comédies légères dont "Le père de la mariée" (1991), avec Steve Martin, "Le club des ex" (1996) avec Bette Midler et Goldie Hawn, qui lui ont tous rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Elle "était hilarante, totalement originale, sans aucune malice ni aucune forme de compétitivité que l'on aurait pu attendre d'une telle star", a salué Bette Midler.

Leonardo DiCaprio qui avait tourné avec elle dans "Simples secrets" -- il avait alors 18 ans -- a salué sur Instagram une personnalité "unique en son genre, brillante et drôle".

Diane Keaton a continué de jouer passé ses 70 ans, apparaissant notamment dans "Le Book Club" (2018), un film mettant une fois de plus à l'honneur les amitiés féminines au long cours.

Dans un entretien à l'AFP à l'occasion de la sortie de ce dernier, elle avait déclaré ne pas penser à la vieillesse ou à la retraite.

Diane Keaton à Hollywood, aux Etats-Unis, le 18 octobre 2010 ( AFP / Gabriel BOUYS )

"Et si jamais plus personne ne m'appelle (pour tourner), j'ai plein de hobbies qui me passionnent pour occuper mon temps", avait-elle affirmé.

Jamais mariée, elle avait dit également n'avoir aucun regret.

"Je crois que je suis l'une des rares femmes célibataires de mon âge à avoir fait des films sans s'être mariée, peut-être que je suis une anomalie?", avait plaisanté l'actrice.

Pour son dernier rôle à l'écran, en 2024, Diane Keaton avait partagé l'affiche de "Summer Camp" avec Kathy Bates et Alfre Woodard.