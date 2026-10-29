Serval triple sa valorisation pour atteindre 3 milliards de dollars, alors que les entreprises adoptent l'automatisation des flux de travail grâce à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Harshita Mary Varghese

Serval a levé 150 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Sequoia, avec une valorisation de 3 milliards de dollars. Cette entreprise spécialisée dans l’automatisation d’entreprise cherche à utiliser des agents IA pour gérer les tâches professionnelles et remplacer les logiciels traditionnels au sein des grandes organisations.

Ce tour de table triple la valorisation de Serval, qui s’élevait à 1 milliard de dollars en décembre , soulignant l’intérêt des investisseurs pour les start-ups spécialisées dans l’IA qui s’attaquent à des fournisseurs de logiciels d’entreprise bien établis tels que ServiceNow NOW.N et Workday

WDAY.O .

Basée à San Francisco, Serval, qui a levé 277 millions de dollars à ce jour, développe des agents IA qui automatisent les processus professionnels, en se concentrant dans un premier temps sur les opérations informatiques telles que la gestion des accès des employés, le dépannage et la gestion des actifs logiciels et matériels.

“Il ne s’agit pas d’une dépense supplémentaire en IA venant s’ajouter à votre système d’enregistrement existant, mais d’une véritable alternative de remplacement à des plateformes telles que ServiceNow”, a déclaré à Reuters Jake Stauch, cofondateur et directeur général de Serval.

M. Stauch a précisé que le constructeur de véhicules électriques Lucid Motors était passé de ServiceNow à Serval en 45 jours.

Ce nouveau financement permettra à Serval de développer son produit Catalyst, conçu pour aider les entreprises à créer et à exécuter des flux de travail automatisés.

Quant à la manière dont les entreprises peuvent empêcher les agents d’IA d’accéder à des informations sensibles ou d’effectuer des modifications non autorisées, M. Stauch a expliqué que Serval sépare l’agent utilisé par les administrateurs pour créer des outils de celui utilisé par les employés pour accéder aux flux de travail approuvés.

Il a précisé que les autorisations et les validations sont gérées par les équipes informatiques et de sécurité, tandis que les clients continuent généralement d’exiger une validation humaine pour les actions sensibles telles que la réinitialisation des mots de passe, l’accès aux applications et les modifications apportées aux systèmes sensibles.

Des investisseurs existants, notamment Elad Gil, First Round et General Catalyst, ont également participé à ce dernier tour de table.