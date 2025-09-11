SergeFerrari renoue avec les bénéfices au premier semestre
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 07:42
La société spécialisée dans les toiles composites innovantes explique cette amélioration par les résultats de son plan Transform 2025, ainsi que par la reprise d'activité, avec une croissance des ventes de 10,4% à 178,7 MEUR.
Cette croissance du chiffre d'affaires provient à la fois d'un effet prix 'indispensable au groupe afin de protéger son volume de marge en répercutant les fortes hausses de matières premières constatées', et d'un effet mix.
Ayant atteint le niveau de rentabilité anticipé pour ce premier semestre, SergeFerrari s'attachera au second semestre à 'poursuivre ses actions visant à réduire ses frais fixes, à la gestion de son BFR, ainsi qu'à la maitrise de sa dette nette'.
Valeurs associées
|6,6000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
