 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 774,00
+0,10%
Indices
Chiffres-clés

SergeFerrari renoue avec les bénéfices au premier semestre
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 07:42

(Zonebourse.com) - SergeFerrari Group publie au titre du premier semestre 2025 un résultat net part du groupe de 7,1 millions d'euros, à comparer à une perte de 8,8 MEUR un an auparavant, et un EBITDA ajusté en progression de 46,8% à 20,1 MEUR.

La société spécialisée dans les toiles composites innovantes explique cette amélioration par les résultats de son plan Transform 2025, ainsi que par la reprise d'activité, avec une croissance des ventes de 10,4% à 178,7 MEUR.

Cette croissance du chiffre d'affaires provient à la fois d'un effet prix 'indispensable au groupe afin de protéger son volume de marge en répercutant les fortes hausses de matières premières constatées', et d'un effet mix.

Ayant atteint le niveau de rentabilité anticipé pour ce premier semestre, SergeFerrari s'attachera au second semestre à 'poursuivre ses actions visant à réduire ses frais fixes, à la gestion de son BFR, ainsi qu'à la maitrise de sa dette nette'.

Valeurs associées

SERGE FERRARI
6,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 11.09.2025 08:39 

    (Actualisé avec Heathrow, Energean) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse ... Lire la suite

  • salle de presse de la BCE (Crédits: BCE)
    Taux de la BCE : suivrez la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h45
    information fournie par Boursorama 11.09.2025 08:09 

    La présidente de la Banque centrale européenne devrait s'exprimer ce jeudi à 14h45, quelques minutes après l'annonce très attendue de la décision de politique monétaire du Conseil des gouverneurs. Si le maintien du taux de dépôt à 2 % semblait probable à l'ouverture ... Lire la suite

  • Technip Energies Malaisie Rapid (Crédit: / Technip Energies)
    A suivre aujourd'hui... Technip Energies
    information fournie par AOF 11.09.2025 08:02 

    (AOF) - Technip Energies a signé un accord définitif en vue d’acquérir l’activité Advanced Materials & Catalysts de la société Ecovyst, un leader mondial des catalyseurs de spécialité et des matériaux avancés, pour un prix de 556 millions de dollars, soit environ ... Lire la suite

  • SCHNEIDER ELECTRIC SA : Le mouvement reste haussier
    SCHNEIDER ELECTRIC SA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 11.09.2025 07:48 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank