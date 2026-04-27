 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SergeFerrari Group réorganise un site en Suisse, des charges exceptionnelles comptabilisées au premier semestre
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 18:00

Le spécialiste des toiles composites innovantes, SergeFerrari Group, a franchi une nouvelle étape dans son plan d'optimisation industrielle. Le groupe annonce son intention de cesser la production de fils PET sur son site suisse de Tersuisse, tout en rapatriant l'activité d'ourdissage en France.

SergeFerrari Group accélère sa réorganisation industrielle en dévoilant un projet de restructuration majeur concernant son usine de Tersuisse, située à Emmenbrücke en Suisse. Ce site, spécialisé dans la production de fils PET (polyéthylène téréphtalate) haute ténacité, emploie actuellement 62 personnes.

Un approvisionnement externalisé pour plus de flexibilité et des impacts financiers

Face à des cycles économiques de plus en plus volatils, le groupe a fait le choix de la flexibilité. La production de fils PET sur le site helvétique serait arrêtée au profit d'un approvisionnement externe. SergeFerrari précise toutefois que cette décision ne signifie pas un abandon technique : le groupe conservera la propriété intellectuelle et la maîtrise technologique de ses fils de spécialité.

Pour sécuriser sa chaîne de valeur, l'entreprise prévoit de transférer les activités d'ourdissage (préparation du tissage) sur son site de La Tour du Pin, en Isère. Ce rapatriement vise à maintenir les savoir-faire clés au coeur de l'écosystème industriel français du groupe.

Cette décision se traduirait par des charges exceptionnelles au premier semestre 2026, un effet cash limité, mais impacterait favorablement la rentabilité opérationnelle tout en réduisant les capitaux engagés dès 2027.

Valeurs associées

SERGE FERRARI
6,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Logement neuf: bond de 33% des permis de construire accordés en mars
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.04.2026 11:14 

    Le nombre de permis de construire accordés en mars pour des logements a bondi de 33% par rapport au mois précédent, pour s'établir à 43.144 autorisations, selon les données provisoires publiées mardi par le ministère de la Ville et du Logement. Ce niveau "est proche ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris hésite avant les annonces de la semaine
    information fournie par AFP 28.04.2026 11:02 

    La Bourse de Paris hésite sur la marche à suivre mardi, à la veille de deux jours d'annonces qui vont faire bouger les marchés, à savoir les résulats des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions des banques centrales. A 10H35, après des débuts hésitants, ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOHN MOORE )
    Éolien en mer : les États-Unis abandonnent deux nouveaux grands projets impliquant Engie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 28.04.2026 10:57 

    Cette décision est une nouvelle illustration de la politique du gouvernement américain, ouvertement opposé au développement de nouvelles capacités éoliennes offshore aux États-Unis. L'administration Trump poursuit son combat contre les énergies renouvelables, et ... Lire la suite

  • Le logo d'Air Liquide est visible à Paris
    Air Liquide : CA trimestriel en-deçà des attentes avec l'Asie et l'Europe
    information fournie par Reuters 28.04.2026 10:52 

    Le spécialiste des gaz industriels Air ‌Liquide a fait état mardi d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes au premier ​trimestre, la faiblesse de la demande en Europe et en Asie ayant contrebalancé une croissance robuste dans les Amériques. Le ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank