SergeFerrari Group réorganise un site en Suisse, des charges exceptionnelles comptabilisées au premier semestre
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 18:00
SergeFerrari Group accélère sa réorganisation industrielle en dévoilant un projet de restructuration majeur concernant son usine de Tersuisse, située à Emmenbrücke en Suisse. Ce site, spécialisé dans la production de fils PET (polyéthylène téréphtalate) haute ténacité, emploie actuellement 62 personnes.
Un approvisionnement externalisé pour plus de flexibilité et des impacts financiers
Face à des cycles économiques de plus en plus volatils, le groupe a fait le choix de la flexibilité. La production de fils PET sur le site helvétique serait arrêtée au profit d'un approvisionnement externe. SergeFerrari précise toutefois que cette décision ne signifie pas un abandon technique : le groupe conservera la propriété intellectuelle et la maîtrise technologique de ses fils de spécialité.
Pour sécuriser sa chaîne de valeur, l'entreprise prévoit de transférer les activités d'ourdissage (préparation du tissage) sur son site de La Tour du Pin, en Isère. Ce rapatriement vise à maintenir les savoir-faire clés au coeur de l'écosystème industriel français du groupe.
Cette décision se traduirait par des charges exceptionnelles au premier semestre 2026, un effet cash limité, mais impacterait favorablement la rentabilité opérationnelle tout en réduisant les capitaux engagés dès 2027.
Valeurs associées
|6,7000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Le nombre de permis de construire accordés en mars pour des logements a bondi de 33% par rapport au mois précédent, pour s'établir à 43.144 autorisations, selon les données provisoires publiées mardi par le ministère de la Ville et du Logement. Ce niveau "est proche ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris hésite sur la marche à suivre mardi, à la veille de deux jours d'annonces qui vont faire bouger les marchés, à savoir les résulats des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions des banques centrales. A 10H35, après des débuts hésitants, ... Lire la suite
-
Cette décision est une nouvelle illustration de la politique du gouvernement américain, ouvertement opposé au développement de nouvelles capacités éoliennes offshore aux États-Unis. L'administration Trump poursuit son combat contre les énergies renouvelables, et ... Lire la suite
-
Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a fait état mardi d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes au premier trimestre, la faiblesse de la demande en Europe et en Asie ayant contrebalancé une croissance robuste dans les Amériques. Le ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer