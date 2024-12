SergeFerrari Group : départ d'un membre du directoire

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - SergeFerrari Group a annoncé le départ à compter du 26 décembre d’Emmanuelle Sarrabay de ses fonctions de membre du directoire en charge des finances et de l’IT. Le directoire du spécialiste des toiles composites innovantes restera incarné par son président du directoire, Sébastien Baril. Le temps d'assurer le remplacement d'Emmanuelle Sarrabay par le recrutement d’un nouveau membre du directoire, la continuité de l'activité financière sera assurée par Olivier Jacquemond, directeur financier groupe, et l'équipe financière, sous sa responsabilité.

