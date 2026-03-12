 Aller au contenu principal
Sergeferrari en chute après ses résultats annuels
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 15:05

Sergeferrari plonge de près de 10%, au lendemain de la publication des résultats annuels de ce fabricant de toiles composites innovantes, marqués par une stagnation des ventes sur son dernier trimestre et par l'annonce d'un projet de transfert d'Euronext Paris vers Euronext Growth Paris.

Son résultat net part du groupe s'élève à 5,4 MEUR en 2025, contre -15,2 MEUR pour 2024 qui avait été impacté par les charges exceptionnelles liées à la réorganisation de l'activité de Verseidag-Indutex GmbH, et son REBIT s'est accru de 49,5% à 18,8 MEUR.

Outre une économie de 1,1 MEUR générée par le plan Transform 2025, l'augmentation de la rentabilité provient principalement de la croissance du chiffre d'affaires de 7,4% à 347,5 MEUR. Toutefois, le CA a marqué le pas (-1,8%) sur le seul 4e trimestre, à 88,2 MEUR.

Face à la persistance d'un contexte de faible visibilité et à l'attentisme de certains clients, Sergeferrari affirme qu'il va continuer à optimiser et sécuriser sa structure de coûts et à soutenir l'amélioration continue de sa rentabilité.

Par ailleurs, Sergeferrari a fait part de la décision de son conseil de surveillance de soumettre à l'AGM du 22 avril le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris.

