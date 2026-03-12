Sergeferrari en chute après ses résultats annuels
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 15:05
Son résultat net part du groupe s'élève à 5,4 MEUR en 2025, contre -15,2 MEUR pour 2024 qui avait été impacté par les charges exceptionnelles liées à la réorganisation de l'activité de Verseidag-Indutex GmbH, et son REBIT s'est accru de 49,5% à 18,8 MEUR.
Outre une économie de 1,1 MEUR générée par le plan Transform 2025, l'augmentation de la rentabilité provient principalement de la croissance du chiffre d'affaires de 7,4% à 347,5 MEUR. Toutefois, le CA a marqué le pas (-1,8%) sur le seul 4e trimestre, à 88,2 MEUR.
Face à la persistance d'un contexte de faible visibilité et à l'attentisme de certains clients, Sergeferrari affirme qu'il va continuer à optimiser et sécuriser sa structure de coûts et à soutenir l'amélioration continue de sa rentabilité.
Par ailleurs, Sergeferrari a fait part de la décision de son conseil de surveillance de soumettre à l'AGM du 22 avril le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris.
