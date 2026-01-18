Sequoia rejoint GIC et Coatue pour un investissement dans Anthropic, rapporte le FT

(Ajoute des détails supplémentaires à partir du deuxième paragraphe)

La société de capital-risque Sequoia rejoint le fonds souverain de Singapour GIC et l'investisseur américain Coatue dans un tour de table pour Anthropic, quivise à lever 25 milliards de dollars à une valorisation de 350 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times dimanche, citant des sources familières avec le sujet.

Le fonds souverain de Singapour, GIC, et Coatue apporteront chacun 1,5 milliard de dollars au fabricant de chatbots Claude, selon le journal.

Sequoia, Anthropic, GIC et Coatue n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information.

L'année dernière, Anthropic a obtenu des engagements à hauteur de 15 milliards de dollars de la part de Microsoft MSFT.O et de Nvidia NVDA.O .

La demande insatiable d'IA et l'adoption croissante par les entreprises ont fait grimper les dépenses technologiques à l'échelle mondiale, poussant les valorisations des startups d'IA telles qu'Anthropic à des niveaux record, alors même que les inquiétudes concernant une bulle de l'IA se font jour.

Anthropic a levé 13 milliards de dollars lors d'un tour de table de série F qui a valorisé l'entreprise à 183 milliards de dollars, comme l'a déclaré la société au début du mois de septembre.

La société californienne Sequoia, fondée en 1972, a été un investisseur de la première heure dans de nombreux grands noms de la technologie, dont Google, Apple, Cisco et YouTube.