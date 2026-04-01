Sequoia Capital nomme le vétéran Doug Leone au poste de président

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Sequoia Capital a nommé Doug Leone, ancien haut responsable, au poste de président, ont annoncé les partenaires de la célèbre société de capital-risque de la Silicon Valley dans des messages X publiés mardi.

* Doug Leone, qui travaille pour la société depuis 1988, a cédé sa place à Roelof Botha en 2022, tout en continuant à représenter Sequoia au sein des conseils d'administration des sociétés de son portefeuille et en demeurant partenaire général des fonds existants.

* Fondée par Don Valentine en 1972, Sequoia a été l'un des premiers investisseurs dans de nombreux grands noms de la technologie, notamment Alphabet GOOGL.O Google et YouTube, Apple AAPL.O et Cisco CSCO.O , et s'est imposée comme l'une des principales sociétés de capital-risque au monde.

* Leone a succédé à Valentine en 1996, aux côtés de l'investisseur en capital-risque Michael Moritz. Ce dernier s'est retiré de la direction en 2012 pour des raisons de santé, et Leone est devenu le seul dirigeant de l'entreprise.

* En novembre 2025, Roelof Botha quittera son poste d'associé directeur et sera remplacé par Alfred Lin et Pat Grady, deux vétérans de l'investissement, en tant que co-directeurs.

* « Lorsque nous avons réalisé à quel point Doug avait encore de l'essence dans le réservoir, nous l'avons invité à revenir en tant qu'investisseur chez Sequoia », a déclaré Grady mardi sur X.

* « Personne n'embrasse le changement comme Doug, et pour cette raison, et bien d'autres, il sera un excellent partenaire pour les fondateurs de Sequoia au cours du changement technologique le plus important de nos vies », a déclaré Lin .