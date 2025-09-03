((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les indices de Wall Street sont mitigés; le Nasdaq gagne ~0,9 %, le Dow Jones chute

Parmi les secteurs de l'indice S&P, les services de communication sont en tête de la progression, l'énergie est la plus malmenée

Le STOXX 600 clôture en hausse d'environ 0,7 %

Le dollar baisse de ~0,4 %, l'or grimpe de >1 %, le brut baisse de >2 %

Le rendement du Trésor américain à 10 ans tombe à ~4,21 %

SEPTEMBRE DÉMARRE COMME PRÉVU À WALL STREET

Il est encore tôt en septembre, mais le marché boursier se comporte jusqu'à présent comme il se doit dans le pire mois de l'année pour le S&P 500 .SPX . Le S&P 500 a légèrement augmenté mercredi, mais l'indice est en baisse d'environ 0,5 % après seulement deux jours dans le mois, grâce à un repli mardi alimenté par l'incertitude concernant les droits de douane américains . Les gains de mercredi ont été en grande partie alimentés par Alphabet GOOGL.O après qu'un juge américain se soit prononcé contre la scission de la société mère Google, éliminant ainsi un obstacle réglementaire pour les investisseurs. L'action d'Alphabet a bondi d'environ 9 % pour atteindre un niveau record, contribuant à relever le S&P 500, même si l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu du terrain.

Septembre est historiquement le mois le moins performant pour le S&P 500, avec une baisse moyenne de 1,1 % en septembre depuis 1928, selon les données de LSEG analysées par Reuters. À titre de comparaison, les mois de février ont enregistré en moyenne une baisse de 0,1 % du S&P 500, tandis que le mois de mai est resté stable et que les neuf autres mois ont tous progressé en moyenne. Le mois de juillet, quant à lui, a enregistré une hausse spectaculaire de 1,7 %. L'évolution moyenne du S&P 500 sur l'ensemble des 12 mois s'élève à 0,65 %. En septembre, les inquiétudes des investisseurs concernant l' indépendance de la Réserve fédérale et les politiques tarifaires du président Donald Trump sont à l'ordre du jour du président Donald Trump sont au premier plan.

Sam Stovall, directeur des investissements chez CFRA Research, a noté une tendance similaire dans les performances de septembre en examinant les données pour le S&P 500 et le Nasdaq 100, et il a averti dans une note client mardi que "le marché pourrait abandonner certains gains récents à court terme car il attend de nouveaux catalyseurs".

Sam Stovall a également noté que septembre était le seul mois depuis la Seconde Guerre mondiale au cours duquel le S&P 500 a chuté plus souvent qu'il n'a progressé.

Il reste encore quatre semaines, mais si le S&P 500 termine le mois de septembre en baisse, il s'agira de la première baisse mensuelle de l'indice depuis le mois de mars.

(Noel Randewich)

