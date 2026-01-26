Sept morts et un blessé grave dans l'accident d'avion survenu dimanche dans le Maine, selon la FAA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails, Bombardier se refuse à tout commentaire, le NTSB enquête) par David Shepardson

Sept personnes ont été tuées et une personne a été grièvement blessée dimanche lorsqu'un jet privé s'est écrasé alors qu'il décollait d'un aéroport à Bangor, dans le Maine, a annoncé lundi l'Administration fédérale de l'aviation (FAA).

L'accident du bimoteur Bombardier Challenger 600 à l'aéroport international de Bangor s'est produit vers 19h45, a indiqué la FAA. Le National Transportation Safety Board enquête sur l'accident, qui s'est produit par temps de neige et dans des conditions de faible visibilité.

Bombardier a renvoyé les questions au NTSB. L'aéroport de Bangor est resté fermé lundi matin.

L'avion était arrivé dans le Maine en provenance du Texas, a indiqué le représentant du gouvernement. La société qui en est le propriétaire enregistré partage une adresse à Houston avec Arnold & Itkin, un cabinet d'avocats spécialisé dans les préjudices corporels. Les registres de la FAA indiquent que l'avion a été mis en service en avril 2020.