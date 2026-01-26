 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sept morts et un blessé grave dans l'accident d'avion survenu dimanche dans le Maine, selon la FAA
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 17:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails, Bombardier se refuse à tout commentaire, le NTSB enquête) par David Shepardson

Sept personnes ont été tuées et une personne a été grièvement blessée dimanche lorsqu'un jet privé s'est écrasé alors qu'il décollait d'un aéroport à Bangor, dans le Maine, a annoncé lundi l'Administration fédérale de l'aviation (FAA).

L'accident du bimoteur Bombardier Challenger 600 à l'aéroport international de Bangor s'est produit vers 19h45, a indiqué la FAA. Le National Transportation Safety Board enquête sur l'accident, qui s'est produit par temps de neige et dans des conditions de faible visibilité.

Bombardier a renvoyé les questions au NTSB. L'aéroport de Bangor est resté fermé lundi matin.

L'avion était arrivé dans le Maine en provenance du Texas, a indiqué le représentant du gouvernement. La société qui en est le propriétaire enregistré partage une adresse à Houston avec Arnold & Itkin, un cabinet d'avocats spécialisé dans les préjudices corporels. Les registres de la FAA indiquent que l'avion a été mis en service en avril 2020.

Valeurs associées

BOMBARD -B- SUB VTG
1,130 CAD TSX 0,00%
BOMBARDIER INC CL B SUB VOTI
3,980 CAD TSX -3,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank