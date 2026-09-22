 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Séoul prône des sanctions US contre Pyongyang allégées en échange d'un gel du programme nucléaire - NYT
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 05:28
Ajouter Boursorama à vos sources

Le président sud-coréen Lee Jae-myung a déclaré dans un entretien au New York Times publié lundi soir qu'il appelait les Etats-Unis à alléger les sanctions visant la Corée du Nord en échange d'un accord prévoyant le gel du programme nucléaire de Pyongyang.

Estimant que les sanctions visant la Corée du Nord en raison de ses programmes balistique et nucléaire ne sont "pas particulièrement efficaces", le dirigeant sud-coréen dit penser qu'il y aurait une "valeur significative" à trouver un compromis pour obtenir "l'arrêt du développement d'armes nucléaires et de missiles balistiques intercontinentaux supplémentaires".

Poursuivre l'objectif d'une dénucléarisation de la péninsule coréenne, dans les circonstances actuelles, ne permettra pas d'accomplir quoi que ce soit, ajoute Lee Jae-myung, alors que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un supervise un renforcement des capacités nucléaires de Pyongyang, avec notamment la mise en service plus tôt ce mois-ci d'un nouveau navire de "dissuasion".

Une fois obtenu le gel du programme nucléaire nord-coréen, dit le président sud-coréen au NYT, les deux camps pourront bâtir une confiance mutuelle via des concessions réciproques et, à terme, Séoul pourrait convaincre Pyongyang de réduire son arsenal nucléaire.

Citant des renseignements sud-coréens selon lesquels la Corée du Nord est désormais capable de produire entre 10 et 20 armes nucléaires supplémentaires par an, Lee Jae-myung estime que l'impasse actuelle est devenue trop risquée pour perdurer.

"Une fois que (la Corée du Nord) pensera avoir accumulé suffisamment d'armes nucléaires et de missiles pour garantir sa survie, elle sera tentée d'en exporter pour générer de l'argent", dit-il, ajoutant que cela serait "réellement dangereux".

Séoul a fait savoir par le passé qu'il privilégiait désormais une approche focalisée sur la paix avec Pyongyang et non la dénucléarisation. Lee Jae-myung a promis l'an dernier de respecter le système nord-coréen et de chercher une coexistence pacifique entre les deux voisins.

Toutefois, les relations intercoréennes sont gelées, Kim Jong-un ayant abandonné toute politique de réunification et décrit la Corée du Sud comme la nation la plus hostile à l'égard de la Corée du Nord.

Lee Jae-myung dit être favorable à la tenue d'un nouveau sommet entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump, lequel a déclaré le mois dernier qu'une telle rencontre pourrait intervenir d'ici la fin de l'année.

(Jack Kim et Brenda Goh; version française Jean Terzian)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent prudemment
    information fournie par AFP 22.09.2026 17:44 

    Les marchés boursiers européens ont fini prudemment mardi, dans l'attente d'avancées diplomatiques à l'ONU sur le conflit entre l'Iran et les Etats-Unis. Après une journée passée dans le vert, la dynamique s'est essoufflée en fin de séance. Francfort a fini à l'équilibre ... Lire la suite

  • La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet, lors d'un rassemblement devant le ministère de l'Economie et des Finances, à Paris, pour la défense du service public et des fonctionnaires, le 8 septembre 2026 ( AFP / Ian LANGSDON )
    Manifestation de la CGT devant le siège de Sodexo contre les suppressions de postes
    information fournie par AFP 22.09.2026 17:36 

    Une centaine de militants de la CGT se sont rassemblés mardi devant le siège de Sodexo, à Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine, pour protester contre le projet de suppression de près de 1.100 postes en France annoncé fin août par le géant de la restauration ... Lire la suite

  • Manifestation pour la défense du droit à l'avortement, à Paris, le 28 septembre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )
    Le nombre d'IVG a continué de progresser en 2025
    information fournie par AFP 22.09.2026 17:33 

    Le nombre d'interruptions volontaires de grossesse (IVG), en hausse continue depuis 2022 après un recul observé pendant le Covid, a poursuivi sa progression en 2025, selon une étude publiée mardi. Au total, 259.416 IVG ont été enregistrées en France l'an passé, ... Lire la suite

  • Des partisans des autorités houthies défilent lors d'un rassemblement visant à recruter de nouveaux combattants, le 10 septembre 2026 à Sanaa, au Yémen ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis accusent l'Arabie saoudite d'avoir mené de nouvelles frappes meurtrières au Yémen
    information fournie par AFP 22.09.2026 17:20 

    Les Houthis du Yémen ont accusé mardi Ryad d'avoir mené des frappes meurtrières contre un port de la mer Rouge, plusieurs jours après l'offensive qui leur a permis de consolider leur contrôle sur le détroit de Bab el-Mandeb, stratégique pour les flux énergétiques ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
100,18 +0,16%
HAFFNER ENERGY
0,637 +20,64%
CAC 40
8 154,91 +0,20%
2CRSI
29,36 +2,80%
SOITEC
152,05 -1,81%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank