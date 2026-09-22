Séoul prône des sanctions US contre Pyongyang allégées en échange d'un gel du programme nucléaire - NYT

Le président sud-coréen Lee Jae-myung a déclaré dans un entretien au New York Times publié lundi soir qu'il appelait les Etats-Unis à alléger les sanctions visant la Corée du Nord en échange d'un accord prévoyant le gel du programme nucléaire de Pyongyang.

Estimant que les sanctions visant la Corée du Nord en raison de ses programmes balistique et nucléaire ne sont "pas particulièrement efficaces", le dirigeant sud-coréen dit penser qu'il y aurait une "valeur significative" à trouver un compromis pour obtenir "l'arrêt du développement d'armes nucléaires et de missiles balistiques intercontinentaux supplémentaires".

Poursuivre l'objectif d'une dénucléarisation de la péninsule coréenne, dans les circonstances actuelles, ne permettra pas d'accomplir quoi que ce soit, ajoute Lee Jae-myung, alors que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un supervise un renforcement des capacités nucléaires de Pyongyang, avec notamment la mise en service plus tôt ce mois-ci d'un nouveau navire de "dissuasion".

Une fois obtenu le gel du programme nucléaire nord-coréen, dit le président sud-coréen au NYT, les deux camps pourront bâtir une confiance mutuelle via des concessions réciproques et, à terme, Séoul pourrait convaincre Pyongyang de réduire son arsenal nucléaire.

Citant des renseignements sud-coréens selon lesquels la Corée du Nord est désormais capable de produire entre 10 et 20 armes nucléaires supplémentaires par an, Lee Jae-myung estime que l'impasse actuelle est devenue trop risquée pour perdurer.

"Une fois que (la Corée du Nord) pensera avoir accumulé suffisamment d'armes nucléaires et de missiles pour garantir sa survie, elle sera tentée d'en exporter pour générer de l'argent", dit-il, ajoutant que cela serait "réellement dangereux".

Séoul a fait savoir par le passé qu'il privilégiait désormais une approche focalisée sur la paix avec Pyongyang et non la dénucléarisation. Lee Jae-myung a promis l'an dernier de respecter le système nord-coréen et de chercher une coexistence pacifique entre les deux voisins.

Toutefois, les relations intercoréennes sont gelées, Kim Jong-un ayant abandonné toute politique de réunification et décrit la Corée du Sud comme la nation la plus hostile à l'égard de la Corée du Nord.

Lee Jae-myung dit être favorable à la tenue d'un nouveau sommet entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump, lequel a déclaré le mois dernier qu'une telle rencontre pourrait intervenir d'ici la fin de l'année.

(Jack Kim et Brenda Goh; version française Jean Terzian)