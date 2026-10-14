SentinelOne se stabilise après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 1,25 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions de SentinelOne ( S.N ), plateforme de cybersécurité, ont progressé de 0,2% à 24,05 dollars en pré-ouverture après avoir conclu une levée de fonds

** La société a annoncé mercredi matin avoir fixé le prix d'une émission privée d'obligations convertibles à 0 % d'un montant de 1,25 milliard de dollars et une échéance fixée au 1er octobre 2031

** Le prix de conversion de 31,21 dollars représente une prime de 30% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Les actions de catégorie S ont clôturé en baisse de 6,4% mardi après que la société a lancé une émission destinée à des fins générales, notamment des rachats d’actions, le fonds de roulement, les dépenses d’investissement et d’éventuelles acquisitions

** La société prévoit d’utiliser environ 131,6 millions de dollars du produit net pour payer le coût des opérations « capped call » et 150 millions de dollars pour racheter ses actions aux investisseurs détenteurs des obligations convertibles

** Jusqu'à mardi, l’action a progressé d’environ 60% depuis le début de l’année

** La recommandation moyenne de 36 analystes est “acheter”; le cours cible médian de 25 dollars est en hausse par rapport aux 19 dollars d’il y a trois mois, selon LSEG