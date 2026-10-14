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SentinelOne se stabilise après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 1,25 milliard de dollars
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 12:54

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions de SentinelOne ( S.N ), plateforme de cybersécurité, ont progressé de 0,2% à 24,05 dollars en pré-ouverture après avoir conclu une levée de fonds

** La société a annoncé mercredi matin avoir fixé le prix d'une émission privée d'obligations convertibles à 0 % d'un montant de 1,25 milliard de dollars et une échéance fixée au 1er octobre 2031

** Le prix de conversion de 31,21 dollars représente une prime de 30% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Les actions de catégorie S ont clôturé en baisse de 6,4% mardi après que la société a lancé une émission destinée à des fins générales, notamment des rachats d’actions, le fonds de roulement, les dépenses d’investissement et d’éventuelles acquisitions

** La société prévoit d’utiliser environ 131,6 millions de dollars du produit net pour payer le coût des opérations « capped call » et 150 millions de dollars pour racheter ses actions aux investisseurs détenteurs des obligations convertibles

** Jusqu'à mardi, l’action a progressé d’environ 60% depuis le début de l’année

** La recommandation moyenne de 36 analystes est “acheter”; le cours cible médian de 25 dollars est en hausse par rapport aux 19 dollars d’il y a trois mois, selon LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/10/2026 à 12:54:53.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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