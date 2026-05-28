SentinelOne publie des prévisions trimestrielles mitigées et prévoit de supprimer 8 % de ses effectifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de cybersécurité SentinelOne

S.N a annoncé jeudi un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieur aux prévisions des analystes et a déclaré qu'elle allait supprimer environ 8 % de ses effectifs afin d'investir dans des domaines de croissance tels que l'IA, les données et le cloud.

La société n'a pas non plus atteint les estimations de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, ce qui a entraîné une chute de 18 % de son action en bourse après la clôture.

Voici quelques détails:

* SentinelOne est confrontée à une concurrence intense de la part de concurrents plus importants tels que CrowdStrike

CRWD.O et Palo Alto Networks PANW.O , ainsi que de Microsoft

MSFT.O , qui intègre des fonctionnalités de sécurité dans ses produits.

* Alors même que les ransomwares et les menaces étatiques stimulent la demande en matière de cybersécurité, certaines entreprises clientes resserrent leurs budgets, examinent minutieusement les contrats et allongent les cycles de vente.

* SentinelOne prévoit une charge ponctuelle de près de 25 millions de dollars liée à la restructuration, dont 15 millions de dollars correspondent à des dépenses en espèces.

* En janvier 2026, l'entreprise comptait plus de 2 900 employés à temps plein dans le monde entier.

* SentinelOne prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 289 et 291 millions de dollars, en deçà de l'estimation moyenne des analystes de 292 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Elle prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 6 et 8 cents, alors que les analystes s'attendent à 8 cents.

* Le chiffre d'affaires du premier trimestre clos le 30 avril s'est établi à 276,7 millions de dollars, manquant l'estimation de 277,3 millions de dollars.

* La société a réaffirmé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2027.

* SentinelOne utilise l'IA pour aider les entreprises à surveiller et à sécuriser les ordinateurs portables, les serveurs et autres appareils connectés à leurs réseaux.

* Sa plateforme Singularity vise à offrir une solution tout-en-un aux équipes de sécurité, une stratégie qui est devenue essentielle alors que les entreprises cherchent à simplifier leur infrastructure de sécurité.