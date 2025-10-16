Sentinel Capital vend l'unité HVAC de NSI Industries à Lennox pour 550 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de capital-investissement Sentinel Capital Partners a déclaré jeudi avoir vendu la division HVAC de NSI Industries à Lennox International LII.N pour un montant d'environ 550 millions de dollars en espèces.

NSI Industries, fournisseur de composants électriques de marque aux États-Unis et au Canada, rationalisera ses activités pour se concentrer sur son cœur de métier, a déclaré Sentinel.

Le secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation a connu une vague de transactions stratégiques, y compris l'acquisition par Bosch, pour 8 milliards de dollars , des activités de chauffage, de ventilation et de climatisation résidentielles et commerciales légères de Johnson Controls JCI.N en 2024, alors que les entreprises se recentrent sur les technologies à faible consommation d'énergie et sur leurs activités de base.

NSI continuera à fabriquer des composants tels que des connecteurs et des raccords isolés sous des marques telles que Bridgeport, Polaris et Tork.

Sentinel Capital a acquis NSI en novembre 2024 pour un montant non divulgué.