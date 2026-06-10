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Sensorion sélectionne SENS-601 comme principal programme
information fournie par Zonebourse 10/06/2026 à 08:59

La société de biotechnologie au stade clinique dédiée au développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive a sélectionné SENS-601, qui cible la perte auditive liée au gène GJB2, comme principal programme.

L'entreprise a déposé une demande d'essai clinique au Canada et en France pour évaluer la sécurité, la tolérance et l'efficacité de l'administration intra-cochléaire de SENS-601 pour le traitement de la perte auditive médiée par le gène GBJ2 chez des patients pédiatriques.

En parallèle, Sensorion a décidé d'arrêter le développement clinique du SENS-501 pour la perte auditive liée au gène OTOF à la suite de la revue stratégique de son portefeuille de candidats-médicaments, et met par conséquent fin au recrutement de l'essai Audiogene.

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