Sensorion sélectionne SENS-601 comme principal programme

La société de biotechnologie au stade clinique dédiée au développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive a sélectionné SENS-601, qui cible la perte auditive liée au gène GJB2, comme principal programme.

L'entreprise a déposé une demande d'essai clinique au Canada et en France pour évaluer la sécurité, la tolérance et l'efficacité de l'administration intra-cochléaire de SENS-601 pour le traitement de la perte auditive médiée par le gène GBJ2 chez des patients pédiatriques.

En parallèle, Sensorion a décidé d'arrêter le développement clinique du SENS-501 pour la perte auditive liée au gène OTOF à la suite de la revue stratégique de son portefeuille de candidats-médicaments, et met par conséquent fin au recrutement de l'essai Audiogene.