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Sensorion regroupe ses actions
information fournie par Zonebourse 15/09/2026 à 08:02
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La société biopharmaceutique Sensorion annonce la réalisation du regroupement des actions composant son capital social : 50 actions anciennes d'une valeur nominale de 0,10 EUR ont été échangées contre 1 action nouvelle d'une valeur nominale de 5 EUR.

Le nombre d'actions composant le capital de Sensorion a ainsi été ramené de 515 648 600 à 10 312 972, sachant que 4 actions anciennes autodétenues ont été annulées pour permettre l'application de la parité de regroupement à un nombre entier d'actions.

Les actions nouvelles issues du regroupement ont été admises aux négociations sur le système multilatéral de négociation d'Euronext Growth à Paris à compter de ce 15 septembre, premier jour de cotation, et se sont vu attribuer un nouveau code ISIN FR001401A9Z0.

Les actionnaires détenant un nombre d'actions formant un multiple de 50 n'ont aucune démarche à accomplir. Les actionnaires qui n'auraient pas pu obtenir un nombre d'actions multiple de 50 seront indemnisés par leur intermédiaire financier ou par Uptevia.

Valeurs associées

SENSORION
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