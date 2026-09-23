Sensorion publie ses résultats semestriels 2026, fait un point sur son actualité et annonce la mise à disposition de son rapport semestriel

● Dépôt des demandes d'autorisation d'essai clinique (CTA) pour SENS-601 (GJB2-GT), programme de thérapie génique de référence de la Société pour la perte auditive liée au gène GJB2, en France et au Canada, avec octroi de la procédure Fast Track en France ; la Société a ensuite reçu l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) pour initier l'essai clinique de Phase I/II HearConnex en France



● Dépôt d'une demande de médicament expérimental (IND) aux États-Unis et d’un CTA en Australie attendu d'ici la fin de l'année 2026



● Administration au premier patient dans HearConnex visée pour début 2027



● Trésorerie, équivalents de trésorerie et dépôts à court terme classés en actifs courants s'élevant à 88 millions d'euros au 30 juin 2026, devant permettre de financer la Société jusqu'à la fin de l'année 2027



Montpellier (France) et Cambridge, MA (États-Unis), le 23 septembre 2026, 7h30 CET – Sensorion (FR001401A9Z0 – ALSEN) (« la Société »), société de biotechnologie pionnière au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer l'audition et traiter et prévenir les troubles de l'audition, publie aujourd'hui ses résultats semestriels 2026, fait un point sur son actualité et annonce la mise à disposition de son rapport semestriel.

« Je suis ravi d'avoir rejoint Sensorion à un moment aussi passionnant, alors que SENS-601 entre en clinique », a déclaré Fred Chereau,